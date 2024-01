Commissione Esteri su Accordo di Associazione San Marino-UE, 10.01.24. Sds Beccari su libera circolazione dei lavoratori, sicurezza sociale e residenze

Sds Beccari: ”Sulla libera circolazione dei lavoratori non e? chiesto alcun adattamento, perche? l’ultima riforma del mercato del lavoro e? stata giudicata allineata allo standard europeo. Il problema dei frontalieri assunti in modalita? piu? o meno discrezionali e diverse rispetto ai cittadini sammarinesi e? stato superato. E la clausola di salvaguardia prevista dall’accordo prevede che si potra? disapplicare l’accordo in tema di lavoro, qualora si creino livelli di disoccupazione preoccupanti.”

Sulla sicurezza sociale non ci sono adattamenti, e? un punto importante, risolveremo completamente il problema con tutti paesi Ue per il riconoscimento degli anni contributivi. E risolvera? ulteriori problemi: pensate ai medici che non vengono a San Marino perche? non hanno cumulabilita? per gli anni di servizio a San Marino, e? un aspetto che verra? superato e per tutte le professioni in Europa. E’ importante sia per attrarre professioni e per i giovani sammarinesi che vorranno fare esperienza all’estero e potranno lavorare all’estero senza perdere anni di contributi previdenziali. Quindi il riconoscimento delle qualifiche professionali per libere professioni,