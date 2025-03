Compagnia Carabinieri di Cesenatico. Controlli intensificati durante il Ferragosto e il fine settimana

Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Cesenatico durante le festività di Ferragosto e il successivo fine settimana, sono stati ottenuti i seguenti risultati grazie all’impiego di più pattuglie delle stazioni dipendenti, del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.RM.), e della Squadra di Intervento Operativo del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna”:

– Furto Aggravato: Un 33enne è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato dopo essersi impossessato di generi alimentari all’interno del supermercato Eurospin di via Crispi, a Cesenatico. Il soggetto è stato rintracciato e fermato dai militari del N.O.RM. in Largo San Giacomo. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

– Guida in Stato di Ebbrezza: Sono stati deferiti in stato di libertà 9 individui, di età compresa tra i 19 e i 47 anni, per guida in stato di ebbrezza. I controlli etilometrici hanno rilevato tassi alcolemici variabili tra 1,19 e 2,09 g/l. In tutti i casi, le patenti di guida sono state ritirate e i veicoli, dove necessario, sono stati affidati al soccorso stradale.

– Rifiuto di Sottoporsi a Prova Etilometrica: Una 37enne è stata deferita per aver rifiutato di sottoporsi alla prova etilometrica dopo aver causato un incidente stradale. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.

– Violazione dell’Ordine del Questore: Un 42enne straniero, senza fissa dimora e già censito penalmente, è stato deferito per trattenimento sul territorio nazionale in violazione dell’ordine di espulsione emesso dal Questore di Modena.

– Porto Abusivo di Armi: Quattro individui, di età compresa tra i 18 e i 32 anni, sono stati deferiti per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Durante i controlli sono stati rinvenuti e sequestrati diversi coltelli e una mazza da baseball, per i quali i soggetti non hanno saputo fornire giustificazioni.

– Violazioni Amministrative per Sostanze Stupefacenti: Sono stati contestati 7 illeciti amministrativi per possesso di sostanze stupefacenti di modica quantità. Tra i soggetti coinvolti figurano minorenni e giovani adulti.

In totale, durante l’operazione:

– 11 patenti di guida sono state ritirate.

– 37 infrazioni al Codice della Strada sono state contestate.

– 47 perquisizioni personali e veicolari sono state effettuate.

– 385 persone sono state controllate.

– 6 esercizi pubblici sono stati sottoposti a controllo.