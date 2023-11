Compionato BKN301 San Marino. Barretta regala un punto al Tre Penne contro il Cosmos

8’ giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023/2024

Cosmos 1-1 Tre Penne

Cosmos (4-3-3)

Simoncini; D’Addario, Palazzi, Di Maio, Barbini (19’st Savelli); Pastorelli, Loiodice, Mularoni; Berardi (19’st Ben Kacem), Prandelli (33’st Rizzitelli), Zulli

A disposizione: Tacchi, Celli, Maggioli, Molinas, Ottaviani, Filippo Righini

Allenatore: Nicola Berardi

Tre Penne (4-3-3)

Migani; Barretta, Rosini, Lombardi (33’pt Nigretti), Vandi; Scarponi (41’st Poggi), Luca Righini, Gai; Dormi, Badalassi, Cecchetti (19’st Lorenzo Gasperoni)

A disposizione: Dalla Libera, Alex Gasperoni, Giovagnoli, Zeka, Pieri

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: W. Villa

Assistenti: Salvatori – Gallo

4° Ufficiale: Luci

Ammoniti: 36’pt Mularoni (C), 44’st Nigretti (TP), 44’st Dormi (TP), 46’st Palazzi (C)

Marcatori: 16’pt Prandelli, 46’pt Barretta

ACQUAVIVA – Prima azione del match con Gai che tira dalla distanza, il suo tiro è sbilenco e finisce ampiamente a lato. La risposta degli avversari è nel cross dalla sinistra per Prandelli, pescato però in fuorigioco. La partita si sblocca al 16’ con il traversone dalla sinistra di Pastorelli per Prandelli che colpisce perfettamente di testa e batte Migani sul secondo palo. Filippo Berardi si mette in solitaria al 20’: tiro da dentro l’area con il mancino che si spegne a lato. Il Tre Penne prova a reagire al 24’ con Scarponi che recupera palla nella metà campo del Cosmos, apre per Badalassi che calcia rasoterra tra le braccia di Aldo Simoncini. I ragazzi di Berardi sono pericolosi al 40’ con Gai che sbaglia un passaggio e favorisce la ripartenza con Prandelli che vede Migani fuori dai pali e tenta il gol da lontano, il portiere biancazzurro non si fida e manda in angolo. Il Tre Penne trova il pari durante il primo minuto di recupero, corner allontanato dalla Cosmos, Dormi allarga nuovamente da Righini che in area trova lo stacco di Barretta a battere Simoncini.

Nella ripresa il Tre Penne è costretto al secondo cambio forzato dopo quello di Lombardi, al 19’ esce Cecchetti per far spazio a Lorenzo Gasperoni. Sulla ripartenza del gioco arriva il mancino a giro del neoentrato Ben Kacem, che trova pronto Migani. Una ripresa stantia in cui la prima occasione arriva dopo la mezzora: ci prova Prandelli dai 20 metri con il sinistro, Migani è sulla traiettoria e lascia sfilare sul fondo. Ancora Cosmos con i suoi avanti: ci riprova Ben Kacem, va sul sinistro e palla altissima. Altra chance per i gialloverdi, Vandi allontana male e ci prova sempre Ben Kacem che trova la respinta coi piedi di Migani. Il big match dell’ottava finisce in parità.