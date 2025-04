Comune di Forlì: approvato il progetto esecutivo per il ripristino della Sala Polifunzionale di Via Locchi

Con delibera di Giunta, il Comune di Forlì ha recentemente approvato il progetto esecutivo per il ripristino e la manutenzione straordinaria dei locali alluvionati della Sala Polifunzionale di via Locchi 9. I lavori, che partiranno dopo la conclusione delle procedure di appalto, saranno realizzati in collaborazione con il Comitato di Quartiere dei Romiti uscente e riguarderanno diversi interventi di recupero e ristrutturazione.

I Lavori di Ripristino

Il progetto prevede una serie di interventi cruciali per rendere nuovamente fruibile la struttura, gravemente danneggiata dall’alluvione del 16 e 17 maggio 2023. Gli interventi includeranno:

Rimozione e demolizione delle parti compromesse da acqua e fango

Rifacimento dei servizi igienici e delle pavimentazioni

Adeguamento dell’impianto elettrico e dei corpi illuminanti

Realizzazione di nuove pareti in cartongesso e altre opere di ripristino

La sala polifunzionale di via Locchi è un importante punto di riferimento per gli abitanti del Quartiere Romiti, un luogo di aggregazione che, grazie a questo intervento, verrà restituito alla comunità.

Un Segno di Solidarietà e Ripartenza

L’Assessore Giuseppe Petetta, durante un sopralluogo all’edificio con il Comitato di Quartiere dei Romiti, ha sottolineato l’importanza di questo progetto: “L’alluvione del 2023 ha reso inutilizzabile la sala, ma grazie alla generosità di tanti donatori e alla collaborazione di tutti, stiamo per restituire uno spazio vitale alla nostra comunità. Questo è solo uno dei tanti passi del grande lavoro di ricostruzione che stiamo portando avanti nel quartiere.”

Petetta ha inoltre ringraziato il coordinatore uscente del Comitato, Stefano Valmori, per l’impegno costante nel mantenere viva l’attenzione sulle necessità della comunità e per aver accelerato il processo di restituzione dei luoghi simbolo del Quartiere Romiti.

Il Ritorno alla Comunità

Una volta completati i lavori, la Sala Polifunzionale tornerà a essere un centro di attività e incontro per il quartiere, simbolo della ripresa e della solidarietà che contraddistingue la Romagna. Questo progetto testimonia l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini nel superare le difficoltà e ricostruire insieme.