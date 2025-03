Comune di Forlì: dolore e costernazione per la scomparsa di Giovanni Milanesi

Con profondo dolore, l’amministrazione comunale di Forlì annuncia l’improvvisa scomparsa del dottor Giovanni Milanesi, funzionario di grande esperienza e preparazione. Milanesi era amato e rispettato da tutti per la sua dedizione al lavoro, le sue competenze e la sua straordinaria capacità di relazionarsi con amministratori, colleghi e cittadini.

Tra i principali progetti che lo hanno visto come progettista, spicca la realizzazione del parco del Campus universitario, che ha ottenuto un importante riconoscimento a livello nazionale. Giovanni Milanesi ha avuto un ruolo fondamentale anche nei principali interventi di rigenerazione e mobilità urbana che hanno trasformato la città di Forlì.

Professionista esemplare, Milanesi si distingueva non solo per le sue abilità tecniche, ma anche per la sua umanità, bontà d’animo e generosità. Un uomo che, nonostante la carriera già consolidata, ha perseguito con determinazione una laurea in Archeologia, dimostrando la sua continua voglia di crescita.

I colleghi e gli amici lo ricordano anche per le sue qualità artistiche come musicista e cantante e per il suo passato da promessa del calcio italiano. In questo momento di grande tristezza, il Sindaco Gian Luca Zattini, il Consiglio Comunale, la Giunta e tutta l’Amministrazione comunale esprimono i più sentiti sentimenti di cordoglio e si uniscono al dolore della famiglia, degli amici e dei colleghi in un grande abbraccio di stima e affetto.