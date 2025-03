Comune di Morciano di Romagna – Via libera dalla Giunta al progetto di riqualificazione energetica degli alloggi ERP di via Rossini

Via libera, da parte della Giunta comunale di Morciano di Romagna, ad un importante progetto di riqualificazione energetica del complesso di edilizia residenziale pubblica di via Rossini, costituito da 19 appartamenti. Il progetto esecutivo approvato nella seduta di oggi è stato elaborato da Acer Rimini (soggetto di riferimento per l’assolvimento delle funzioni tecnico-amministrative relative alle fasi progettuali e realizzative dell’intervento) e avrà un costo complessivo di 381mila euro. Oltre 231mila euro saranno finanziati grazie ai contributi regionali derivanti dal bando FESR 2021-2027, mentre la rimanente parte con risorse proprie del Comune di Morciano di Romagna. E’ previsto un intervento mirato alle intere facciate dell’edificio e alle parti comuni, consistenti nella sostituzione delle grondaie e dei pluviali, applicazione a tutte le facciate di un termocappotto con relativa finitura colorata, previo rifacimento se necessario di parti di intonaco, ripristino o ricostruzione di tutte le parti in cemento armato a faccia a vista dei balconi e degli sporti di gronda. Sono anche previste le tinteggiature dei porticati ed eventualmente dei vani scale. Inoltre si prevedono alcune opere di sistemazione esterna.

COMUNICATO STAMPA