Comunicato stampa sentenza definitiva contenzioso Asset Banca – Banca Centrale della Repubblica di San Marino

Repubblica di San Marino, addì 12 ottobre 2023

L’articolato dispositivo della Sentenza di proscioglimento, relativa al procedimento penale, per le presunte condotte di amministrazione infedele e di ostacolo all’esercizio della funzione di vigilanza, a carico della Dott.sa Tabarrini e del Dott. Ercolani, ha confermato come lo stesso non sarebbe mai dovuto cominciare.

Dopo lunghe, tenebrose, angosciose e tormentose vicissitudini processuali, è nuovamente emerso un dato sempre più incontestabile: le generiche contestazioni che hanno generato la chiusura di Asset Banca erano del tutto infondate.

Giustizia, sotto tali aspetti, è fatta ma la Dott.ssa Tabarrini e il Dott. Ercolani non sono più le persone che erano agli albori di questa vicenda e ancora nessuno gli ha restituito nulla.

Pertanto, l’iter volto al risarcimento della globalità dei danni subiti proseguirà in tutte le legittime sedi a ciò più funzionalmente demandate, senza alcuna riserva, in attesa di leggere le motivazioni della citata Sentenza di proscioglimento.

– avv. Alessandro Stolfi –