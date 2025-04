Comunione Liberazione San Marino, Prosperi: «Uniti alla Chiesa nella preghiera per Papa Francesco»

Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia del ritorno di Papa Francesco alla casa del Padre. Il movimento di Comunione e Liberazione si unisce con grande affetto alla preghiera e al cordoglio di tutta la Chiesa, dell’intero popolo cristiano e di tutto il mondo per la scomparsa del Santo Padre. Nel silenzio della preghiera il nostro dolore è accompagnato da una commossa gratitudine per la testimonianza di fede instancabile che Papa Francesco ha mostrato al mondo fino all’ultimo giorno, confermandoci che «ciò che per noi è essenziale, più bello, più attraente e allo stesso tempo più necessario è la fede in Cristo Gesù» (Discorso alla Plenaria del Dicastero per la Dottrina della Fede, 26 gennaio 2024). È questo il cuore del suo messaggio: riscoprire il volto amoroso del Signore, che sempre ci precede, sempre ci perdona, sempre ci invita a lasciarci accogliere nelle Sue braccia, che sono le braccia della Chiesa. Solo questo dona gioia alla vita, come il Santo Padre ci ha indicato ripetutamente fin dall’inizio del suo pontificato: «La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia» (Evangelii Gaudium, 1).

Siamo inoltre grati per il riconoscimento autorevole che Papa Francesco ha più volte espresso del carisma donato al Servo di Dio don Luigi Giussani, per la sua paternità e per il compito grande che ci ha affidato: «Vi invito ad accompagnarmi nella profezia per la pace […]; nella profezia che indica la presenza di Dio nei poveri, in quanti sono abbandonati e vulnerabili, condannati o messi da parte nella costruzione sociale; nella profezia che annuncia la presenza di Dio in ogni nazione e cultura, andando incontro alle aspirazioni di amore e verità, di giustizia e felicità che appartengono al cuore umano e che palpitano nella vita dei popoli. Arda nei vostri cuori questa santa inquietudine profetica e missionaria» (Udienza a CL, 15 ottobre 2022). In un rapporto personale sinceramente affettuoso, Papa Francesco mi ha sempre dimostrato grande stima e attenzione per il nostro movimento. Continueremo sulla strada che ci ha indicato, perché il movimento sia sempre fedele al dono dello Spirito per servire la gloria di Cristo nel mondo che è la Chiesa, Suo corpo vivente. Siamo infinitamente riconoscenti al Santo Padre per il servizio che ha reso al Signore, alla Chiesa e all’umanità intera in questo periodo complesso della storia. Invito tutte le comunità di Comunione e Liberazione a raccogliersi insieme in preghiera per raccomandare, insieme a tutta la Chiesa, l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso del Signore. Maria, Madre della Chiesa, vegli su di lui e su di noi.

Davide Prosperi

Comunione Liberazione San Marino