Con il caldo tornano i bollini rossi, venerdì in tre città

Con il ritorno del grande caldo ricompaiono anche i bollini rossi nelle città, venerdì 13 giugno saranno tre i centri interessati: Bolzano, Campobasso e Perugia.

Tra oggi e domani cresceranno invece le città contraddistinte dal bollino arancione.

Emerge dal bollettino del ministero della Salute che monitora la situazione giornaliera in 27 città segnalando “condizioni climatiche che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”.

Nella giornata di oggi vengono segnalati bollini arancioni in tre città e sono Bolzano, Campobasso e Perugia.

Domani 12 giugno i bollini arancioni diventano sei: alle città precedenti si aggiungono Frosinone, Rieti e Roma.

Venerdì 13 giugno i bollini arancioni salgono a otto: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Torino. A cui si aggiungono, appunto, i bollini rossi di Bolzano, Campobasso e Perugia.

Ansa