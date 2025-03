Conclusa la stagione per la sezione del pattinaggio artistico sammarinese alla manifestazione multisportiva AICS di fine estate “VerdeAzzurro” di Misano

Al centro sportivo Rossini di Misano Adriatico dal 24 Agosto al 6 Settembre si svolge la manifestazione multisportiva AICS di fine estate “VerdeAzzurro” che ha aperto l’evento con il “Memorial Sandro Balestri”, valevole quale campionato nazionale AICS di pattinaggio artistico, realizzato in collaborazione con il comitato provinciale AICS di Rimini. La manifestazione giunta alla sua 48esima edizione prevede 16 giorni di gare con 3.000 partecipanti, tra atleti, tecnici appartenenti a 174 società affiliate AICS, provenienti da 14 regioni e da San Marino. Per San Marino hanno gareggiato quattro atlete: la prima a scendere in pista è stata PIERINI SARAH, categoria ragazzi master. Sarah ha eseguito bene il suo disco, ma sopraffatta dall’emozione è stata meno veloce del solito arrivando leggermente in ritardo sulla musica: si è aggiudicata la 38ª posizione. Poi è stata la volta di GRETA TURA, categoria pulcini. Greta è stata molto veloce e molto decisa in quello che stava facendo, portando a casa la 31ª posizione. A seguire EVELYN QUERCIA, categoria junior plus. Evelyn dopo la gara in Croazia ha fatto un salto di categoria: dopo l’ottimo lavoro durante l’estate, ha eseguito tutte le sue difficoltà correttamente, sbagliando solo una catena, aggiudicandosi la 5ª posizione. Infine ELISA BENEDETTINI, categoria azzurrini plus. Elisa dopo il suo passaggio di categoria con difficoltà nettamente superiori, ha eseguito un disco travolgente e veloce, ha eseguito una trottola abbassata interna perfetta e ha incantato il pubblico con la sua espressività, fermandosi in 11ª posizione. Elisa infine ha gareggiato anche per la disciplina di Solo Dance nella categoria Nazionale Juniores, dove ha raggiunto la 6ª posizione.

Con questa competizione si è conclusa la stagione per la sezione del pattinaggio artistico, mentre invece la stagione resta ancora aperta per la sezione freestyle che vede la partecipazione di quattro atleti ai campionati mondiali di Settembre e successivamente ad ottobre alla Titano Battle, competizione in calendario della Federazione mondiale, organizzata dalla Federazione Sammarinese Roller Sports.