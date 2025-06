Consiglio comunale di Cesena, seduta giovedì 12 giugno: all’odg attese ordinanze, delibere e mozioni

Il Consiglio comunale di Cesena torna a riunirsi giovedì 12 giugno alle ore 14:00 per una nuova seduta aperta al pubblico, che sarà trasmessa in diretta sul portale comunale cesena.consiglicloud.it.

La sessione avrà inizio con la discussione di un’ordinanza proposta dal consigliere del Partito Democratico Andrea Vergaglia, che riguarda il servizio centri estivi 2025, in particolare i criteri di accesso e le domande accolte.

Successivamente, i consiglieri affronteranno diverse delibere di rilievo, tra cui il Piano di classificazione acustica del Comune e la variante relativa al nuovo ospedale. Si discuterà inoltre dell’accorpamento al demanio stradale di terreni utilizzati a uso pubblico da oltre venti anni, di autorizzazioni per l’assegnazione di aree produttive e polifunzionali al centro per l’autotrasporto di Cesena, e delle modifiche al Codice della convivenza civile, con particolare attenzione alla polizia urbana e al benessere animale.

Nella parte conclusiva della seduta, verranno esaminate cinque mozioni presentate dai gruppi consiliari. Tra queste, quella di Cesena 2024 sulla realizzazione di chioschi nelle aree verdi cittadine; quella di Cesena siamo noi che propone un modello integrato per la gestione delle emergenze, inclusa la convenzione neve e la rete civica territoriale di intervento. Seguiranno le mozioni sull’istituzionalizzazione della cerimonia commemorativa della battaglia del Monte del 20 gennaio 1832 e sulla pianificazione pluriennale delle manutenzioni dei plessi scolastici.

La seduta si chiuderà con la discussione di un ordine del giorno condiviso da più gruppi consiliari — Azione, Pri Patto per Cesena, Cesena 2024, Fondamenta – Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Popolari per Cesena — relativo ai finanziamenti per la sicurezza e la manutenzione delle strade provinciali.

Come sempre, i lavori saranno presieduti dal presidente del Consiglio comunale, Filippo Rossini, e saranno visibili in diretta streaming su cesena.consiglicloud.it, per garantire la massima trasparenza e partecipazione.