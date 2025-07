Consiglio Grande e Generale, sessione 14-15-16-17-18 luglio 2025 – Mercoledi 16 luglio, pomeriggio. La sintesi by Askanews

La seduta del pomeriggio si e? aperta con un Ufficio di Presidenza dal quale scaturisce la proposta di inserire di un Comma extra per sostituire il consigliere Pelliccioni dalle Commissioni in cui e? presente, alla luca delle dimissioni dal gruppo consiliare di Domani Motus Liberi.

La prima parte dei lavori ci sono incentrati sul proseguo del dibattito sul Progetto di legge “Modifiche alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 ‘Imposta Generale sui Redditi’ e successive modifiche” e sull’ordine del giorno presentato dai gruppi di maggioranza. Il Segretario di Stato Marco Gatti ha sostenuto che il provvedimento “non inasprisce la situazione fiscale di San Marino, ma porta solo dei correttivi” e mira a chiedere “un po’ di piu? a chi percepisce dai 23.000 euro in su di stipendio annuale, in modo graduale, per ridarlo a chi prende sotto quella cifra, e non credo sia una cosa vergognosa”. “Siamo intervenuti- ha piegato Gatti – anche su situazioni che, pur non essendo evasione o illusione fiscale, contribuivano ad abbattere il reddito imponibile delle attivita? economiche, sia societa? che persone”. Obiettivo dichiarato e? un aumento delle entrate fiscali di 20 milioni di euro all’anno.

L’opposizione ha duramente criticato sia il metodo che il merito della proposta. Antonella Mularoni (Rf) ha attaccato: “Non riuscite a far comprendere ai cittadini la necessita? di questa riforma, che va a portare via, non a dare di piu?, in un momento in cui il potere d’acquisto e? diminuito”. Fabio Righi (D- ML) ha espresso “profonda preoccupazione”, dichiarando che “se questo e? quello che questa maggioranza riesce a partorire come riforma strutturale… mi preoccupo non poco”. La maggioranza, dal canto suo, ha presentato un ordine del giorno per impegnare il governo al contenimento della spesa pubblica e allo sviluppo. Massimo Andrea Ugolini (Pdcs) ha difeso l’impianto: “Non si parla di lacrime e sangue. C’e? attenzione alle fasce piu? basse e alla lotta all’evasione”. Il segretario alle Finanze Marco Gatti ha respinto le accuse: “E? un progetto aperto. Dite cosa non vi piace e proponete alternative che portino lo stesso risultato”. Federico Pedini Amati, segretario al Turismo, ha portato un esempio personale per evidenziare le anomalie del sistema: “Io e mia moglie, entrambi dipendenti pubblici con una bambina, abbiamo un reddito complessivo di 90mila euro. Non posso andare a credito di 1.500 euro sulla mia dichiarazione dei redditi. C’e? un’anomalia”. Nell’ordine del giorno la maggioranza chiede impegno per ridurre la spesa pubblica e una “agenda per la crescita” da attuarsi nei 12 mesi successivi.

Toni accesi anche al comma successivo, la presentazione in prima lettura del progetto di legge di variazione al bilancio di Previsione 2025, che vede un aumento del deficit previsto da 28 a 30 milioni di euro. Emanuele Santi (Rete) ha definito questo incremento “assurdo” e “politicamente inaccettabile”. Matteo Casali (Rf) ha criticato l’aumento delle spese dopo aver chiesto sacrifici ai cittadini con il pdl precedente. Tra le spese aggiuntive, circa un milione di euro per espropri legati a bonifiche per danno ambientale (ex Beccari), spese legali per cause perse (220.000 euro), acquisto di veicoli per la Polizia Civile sezione Anticendio e maggiori stanziamenti per turismo e territorio. Il Segretario Gatti ha spiegato: “Purtroppo, perdiamo le cause perche?, come sapete, andiamo in giudizio su tutto”. Le polemiche hanno toccato anche le spese per il turismo e le consulenze, con Nicola Renzi (Rf) che ha accusato il Segretario Pedini Amati di usare soldi pubblici per eventi e trasferte personali. Pedini Amati ha reagito duramente, sfidando Renzi a ripetere le accuse fuori dall’aula senza immunita? parlamentare. Dalla maggioranza Sandra Stacchini (Pdcs) ha invitato a distinguere tra spese necessarie e improduttive, mentre Matteo Rossi (Psd) ha chiesto “un assestamento piu? dignitoso entro la seconda lettura”.