Consiglio Sindacale Interregionale San Marino, Emilia Romagna, Marche: ratificato l’accordo sulla tassazione dei frontalieri

Dagli attuali 7.500 €, la franchigia è stata aumentata a 10.000 € annui

Il Senato della Repubblica italiana ha votato all’unanimità il Disegno di Legge che sancisce la definitiva approvazione del nuovo Accordo Italo- Svizzero sulla tassazione dei lavoratori frontalieri. Attendiamo ora la relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scambio di missive tra Roma e Berna per la sua definitiva entrata in vigore prevista a partire dal 1° Gennaio 2024. Il CSIR saluta con soddisfazione tale importante risultato ribadendo che tutti i lavoratori frontalieri devono necessariamente godere degli stessi diritti ed avere pari dignità di trattamento, attraverso l’individuazione di strumenti e soluzioni omogenee che non lascino indietro nessuno. Da tempo avevamo segnalato l’esigenza di un adeguamento della franchigia per rispondere ad un criterio di maggiore giustizia fiscale, più equa e meno oppressiva verso questa fascia di lavoratori, portandola a dagli attuali 7.500 € a 10.000 € annui. Nelle prossime settimane – dopo la pubblicazione della Legge sulla gazzetta ufficiale – si riunirà l’Ufficio di Presidenza del CSIR San Marino Emilia-Romagna Marche per un esame della situazione e per dar vita ad una adeguata campagna di informazione sugli effetti delle nuove norme e sulla necessità che vi sia pari dignità di trattamento tra tutti i lavoratori.

Presidenza CSIR San Marino, Emilia Romagna, Marche Massimo Fossati