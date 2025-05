Consorzio Terra di San Marino: “Mani in Pasta”, farina e argilla protagoniste. Laboratori creativi per grandi e piccini, domani a Casa Fabrica

Un pomeriggio all’insegna della manualità, della tradizione e della creatività: sabato 17 maggio il Consorzio Terra di San Marino invita famiglie e bambini all’evento “Mani in Pasta… Farina e Argilla”, in programma dalle ore 14:30 presso Casa Fabrica, a San Marino Città.

La giornata propone un’esperienza originale e divertente, che unisce due elementi simbolo della terra: la farina e l’argilla. I partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi in due laboratori tematici:

Laboratorio di argilla al tornio , per scoprire l’arte della ceramica e realizzare con le proprie mani un piccolo oggetto da portare a casa;

Laboratorio di piadina, per riscoprire la preparazione di uno dei prodotti più amati della tradizione gastronomica locale.

L’iniziativa, aperta a bambini e accompagnatori, nasce dalla collaborazione con Barbò Ceramica e la Cooperativa Sociale Involo, con l’obiettivo di valorizzare il saper fare artigianale e offrire un momento di condivisione tra generazioni.

Non solo creatività: i partecipanti potranno anche gustare la loro piadina appena preparata, in un perfetto connubio tra manualità e convivialità.

Per partecipare è richiesto un contributo simbolico di 5 euro a laboratorio.

Info e prenotazioni:

– terradisanmarino.corsi@gmail.com

– 0549-902617

Casa Fabrica – Strada di Montecchio, 11 – San Marino Città

Un appuntamento da non perdere per vivere la tradizione con le mani… in pasta!