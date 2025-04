Continua il piano delle asfaltature delle strade cittadine. Da questa settimana una serie di interventi coinvolge il centro di Cervia

Il piano delle asfaltature messo a punto dall’Amministrazione comunale prosegue interessando una serie di strade di Cervia.

Il programma parte oggi con via Papa Giovanni XXIII, a cui seguirà un intervento puntuale in corrispondenza della pista ciclabile di via Martiri Fantini incrocio via Maccanetto.

La prossima settimana sarà interessata a tratti via Circonvallazione Sacchetti. Si partirà con il tratto tra via Cavour e via Ospedale, chiudendolo al passaggio dei veicoli e deviando il traffico su via Cavour. Sarà poi la volta

del tratto tra viale Roma e via Bertoni garantendo il passaggio dei veicoli su metà carreggiata.

Infine sempre la prossima settimana sono previsti lavori di asfaltatura prima su via Bertoni e di seguito su via Gervasi. In entrambi i casi saranno previste interruzioni di traffico.

I cantieri stradali saranno preceduti dalla predisposizione e posa della segnaletica sulla viabilità alternativa e sarà sempre garantito il transito ai residenti e ai mezzi di emergenza.

“Continuano con costanza i lavori di asfaltatura sul nostro territorio. Questi in particolare sono lavori eseguiti come compensazione dalle ditte incaricate dagli enti di sottoservizi che hanno lavorato gli anni scorsi a Cervia. Nei prossimi giorni riprenderanno anche i lavori delle ditte dell’accordo quadro manutenzioni che coinvolgeranno altre strade, principalmente di Pinarella e Milano Marittima. Comunicheremo con precisione e in anticipo i tratti coinvolti. Si ringrazia sempre la cittadinanza per la pazienza e ci scusiamo per eventuali disagi dovuti ai cantieri”– ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti.

Cervia, 28 aprile 2025