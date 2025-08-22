Controesodo estivo: oltre 12 milioni di auto previste in movimento nel week-end. Bollino rosso anche in Romagna

Weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo estivo. Tra oggi e domenica 24 agosto, secondo l’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, sono previsti oltre 12 milioni di spostamenti lungo la rete stradale e autostradale nazionale.

Il traffico sarà particolarmente intenso nei momenti dei rientri dalle località di villeggiatura verso le grandi città del Centro-Nord. Viabilità Italia segnala condizioni critiche: bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 22, nella mattinata di sabato 23 e per l’intera giornata di domenica 24 agosto.

Sulle principali autostrade e arterie di collegamento si prevedono flussi costanti e possibili rallentamenti, soprattutto nei pressi dei nodi autostradali e delle aree metropolitane. Anas raccomanda ai viaggiatori di pianificare con attenzione i percorsi, consultare i bollettini sulla viabilità in tempo reale e mantenere comportamenti di guida prudenti durante le ore di maggiore congestione.

L’attenzione resta alta per evitare disagi, code e incidenti in un fine settimana che segna la conclusione del periodo clou delle vacanze estive.