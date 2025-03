Controlli dei carabinieri a Cesena: nove persone denunciate per violazioni penali

Nel fine settimana, un’operazione di controllo condotta dalla Compagnia Carabinieri di Cesena ha portato al deferimento di nove individui per vari reati. L’attività, mirata a garantire la sicurezza pubblica, ha visto i militari impegnati in numerosi interventi sul territorio.

Tra le violazioni, figurano due cittadini stranieri deferiti per possesso di documenti falsi. Durante i controlli, uno di loro è stato trovato con due carte d’identità rumene contraffatte, mentre l’altro, alla guida di un veicolo, ha esibito una patente di guida falsa. Tutti i documenti sono stati sequestrati e il veicolo è stato affidato a terzi.

Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici che variavano tra 0,84 g/l e 1,14 g/l, emersi a seguito di accertamenti effettuati dopo incidenti stradali. Le loro patenti sono state ritirate per sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena, mentre i veicoli sono stati affidati a conducenti idonei. In un caso, un passeggero è stato denunciato per aver tentato di coprire il conducente, dichiarando falsamente di essere lui al volante. Un altro automobilista, sorpreso in evidente stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento specifico, con conseguente ritiro della patente e affidamento del veicolo.

Un cittadino straniero è stato deferito per inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio nazionale, risultando privo di titolo di soggiorno e non rispettando un decreto di espulsione emesso dalle autorità competenti.

Infine, due uomini sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare merce da due negozi diversi. La refurtiva, recuperata, è stata restituita ai legittimi proprietari. Nell’ambito della lotta contro il consumo e traffico di sostanze stupefacenti, quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di droga, trovati in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana, per un totale di cinque grammi sequestrati.