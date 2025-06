Controlli dei Carabinieri a Novafeltria: oltre 250 persone identificate e numerose sanzioni

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno intensificato i controlli sul territorio, portando all’identificazione di oltre 250 individui e al controllo di 216 veicoli. Sono stati verificati anche 7 locali pubblici nell’ambito di un’operazione mirata a rafforzare la sicurezza e monitorare la circolazione stradale.

L’attività ha portato al deferimento di tre persone in stato di libertà: un uomo di 37 anni di Forlì e una donna di 24 anni di Pesaro, entrambi per guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici rispettivamente di 1,25 g/l e 1,08 g/l. Un cittadino marocchino di 42 anni, invece, si è rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro. Per tutti e tre, è stata immediatamente ritirata la patente di guida.

Sono state anche sanzionate amministrativamente cinque automobilisti trovati alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, con la conseguente sospensione della patente.

Durante i controlli, un 24enne del luogo è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish mentre era al volante. Oltre alla multa, gli è stata ritirata la patente e è stata inviata una segnalazione alla Prefettura di Rimini.

Nel corso delle operazioni sono state elevate 19 contravvenzioni per diverse infrazioni al Codice della Strada. In occasione della manifestazione “Artisti in Piazza”, i controlli sono stati coadiuvati da una pattuglia della Polizia Locale di Novafeltria.