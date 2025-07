 Controlli dei Carabinieri a Riccione contro bivacchi e insediamenti abusivi

I Carabinieri di Riccione, supportati dalla Polizia Intercomunale di Riccione-Misano-Coriano, hanno intensificato i controlli lungo le spiagge e nelle aree abbandonate della zona, con attenzione particolare ai soggetti senza fissa dimora che si insediano in luoghi di fortuna. L’operazione mira a prevenire situazioni di degrado e illegalità, specialmente nel periodo estivo, quando l’afflusso di turisti aumenta.

Durante le verifiche sono state ispezionate le spiagge libere, tra cui quella di piazzale Roma, e vari immobili abbandonati, come ex colonie, alcuni dei quali erano stati messi in sicurezza ma risultavano comunque danneggiati e riadattati per uso improvvisato come rifugi temporanei. Le attività di controllo hanno portato all’identificazione di oltre 25 persone, tutte cittadini stranieri, prevalentemente di origine nordafricana, alcuni dei quali con precedenti penali.

L’operazione si inserisce in una strategia di prevenzione volta a mantenere l’ordine pubblico durante i mesi di maggiore affluenza turistica, garantendo un ambiente più sicuro sia per residenti che per visitatori. La presenza delle forze dell’ordine continuerà ad essere rafforzata nel corso della stagione estiva.