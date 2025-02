Controlli dei Carabinieri di Novafeltria durante il fine settimana: multa e ritiro della patente per un 27enne ubriaco al volante

Nel weekend scorso i Carabinieri di Novafeltria hanno effettuato diversi controlli identificando 91 persone e verificando 72 veicoli, con 9 multe emesse per violazioni al codice della strada. Sono stati controllati anche 5 esercizi pubblici. Durante i controlli, un 24enne è stato fermato a Talamello con un tasso alcolico di 0.95 g/l, perdendo la patente oltre a ricevere una multa. Un altro 27enne è stato multato e gli è stata ritirata la patente per guidare in stato di ebrezza sulla Marecchiese. Due persone sono state multate per ubriachezza molesta a Novafeltria, mentre due 20enni sono stati segnalati come assuntori di stupefacenti a Villa Verucchio. Gli interventi dei Carabinieri continueranno per garantire maggiore sicurezza alla comunità.