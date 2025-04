Controlli notturni dei carabinieri a Riccione: giovane trovato in possesso di un punteruolo in acciaio, denunciato

Nel corso del fine settimana, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nei pressi di una discoteca a Riccione, dove un 23enne italiano è stato fermato nel parcheggio. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un punteruolo in acciaio nascosto nella tasca dei pantaloni del giovane, il quale è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Le operazioni di controllo hanno portato a ulteriori misure nei confronti di quattro automobilisti, risultati positivi al test dell’etilometro. Per loro è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza e il ritiro immediato della patente, evidenziando l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza sulle strade della zona.