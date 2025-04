Controlli straordinari dei carabinieri a Cesenatico: quattro denunce per guida in stato di ebbrezza

Proseguono intensamente le operazioni di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Cesenatico, con un focus sulle arterie stradali principali e le aree frequentate dai giovani. Durante le attività di vigilanza, sono stati denunciati quattro automobilisti per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro delle patenti.

In un episodio distintivo, un 51enne di origine straniera è stato denunciato per possesso ingiustificato di armi e strumenti atti allo scasso. L’uomo, trovato in un’area commerciale del comune di Gambettola e in evidente stato di ebbrezza, è stato anche multato per ubriachezza.

I controlli hanno riguardato anche il contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, portando alla segnalazione di due giovani alla Prefettura per possesso di piccole quantità di hashish e marijuana, sequestrate durante l’operazione. In totale, sono state identificate circa 300 persone, controllati 195 veicoli e dieci esercizi commerciali.