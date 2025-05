Controlli straordinari dei carabinieri nel centro storico di Cesena: due denunce per porto ingiustificato di armi

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri di Cesena hanno attuato un’operazione di controllo mirata al centro storico della città. Durante i rilievi notturni, due uomini sono stati trovati con armi pericolose: uno in possesso di un coltello a serramanico e l’altro di un taglierino, entrambi superiori ai 20 cm. Sottoposti a verifica, non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili per il possesso delle armi. Gli oggetti sono stati sequestrati e i due uomini denunciati per “porto ingiustificato in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere”.

In un altro intervento, una bicicletta rubata è stata recuperata grazie al controllo di un uomo che si trovava in possesso del veicolo. La bici è stata restituita al legittimo proprietario e l’individuo è stato denunciato per “ricettazione”.

Inoltre, due conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Un giovane, trovato al volante con un tasso alcolemico superiore a 1 g/l, ha subito il ritiro della patente e il sequestro del veicolo, che è stato affidato a terzi. L’altro automobilista, un cittadino straniero, ha esibito una patente con dati illeggibili, risultata contraffatta. Anche per lui è scattata la denuncia per falsità materiale, con aggiunta della violazione amministrativa per guida senza patente. Il veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo.