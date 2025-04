Controlli straordinari nel fine settimana da parte dei carabinieri di Cesena e Cesenatico

Lo scorso fine settimana i carabinieri delle Compagnie di Cesena e Cesenatico, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, svolto principalmente in orario serale e notturno, per prevenire i reati in genere, contrastare il consumo di sostanze stupefacenti e le condotte di guida in stato di alterazione.

I controlli, attuati nelle aree in giurisdizione ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più trafficate, hanno portato alla denuncia, a vario titolo, di diverse persone, alla Procura della Repubblica di Forlì, in particolare:

– otto automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica”, con valori etilici variabili tra un minimo di 0,91 g/l ed un massimo di 2,10 g/l, a cui sono state ritirate le patenti per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena. I veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida;

– tre ulteriori automobilisti poiché, dagli accertamenti svolti, il primo è stato trovato in possesso di 0,53 gr di hashish, il secondo si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento preliminare relativo all’uso di sostanze stupefacenti, mentre un altro è risultato positivo al test per la sostanza di tipo “cocaina” con un valore di 77,00 ng/ml nel sangue; le patenti di guida sono state ritirate mentre i veicoli sottoposti a sequestro;

– cinque uomini per “porto di armi od oggetti atti ad offendere”, trovati in possesso ingiustificato di lame di notevoli dimensioni ed una mazza da baseball (tutti sequestrati);

– tre cittadini stranieri, in quanto sprovvisti di documento valido per il soggiorno sul territorio nazionale;

– un cittadino straniero, in Italia senza fissa dimora, censurato, sorpreso in stato di ubriachezza nei pressi della zona della città sottoposta a tutela, trovato in possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e di un flacone di metadone (non di sua proprietà) e per questo sottoposto a “mini daspo”; a carico dello stesso, il giorno seguente, veniva fatta richiesta di emissione del daspo urbano in quanto veniva sorpreso nello stesso luogo.

Inoltre, due persone venivano segnalate alla Prefettura di Forlì – Cesena, in quanto trovate in possesso di una modica quantità di hashish per uso personale.

Forlì, 28.04.2025