Controlli su Tir e autobus sulla A14 sulla tratta di Cesena: sanzioni e sequestri

Cesena, 26 aprile 2024 – Un’intensa attività di controllo si è svolta giovedì sulla tratta cesenate dell’autostrada A14, coinvolgendo la Polizia di Stato e la Motorizzazione Civile di Forlì-Cesena. L’operazione ha riguardato principalmente veicoli pesanti e autobus, con l’obiettivo di verificare la conformità alle norme di circolazione e sicurezza.

Durante i controlli sono stati identificati 46 profili di infrazione, tra cui condizioni di veicoli non idonee alla circolazione. Tra le mancanze più riscontrate: fari bruciati, pneumatici usurati o danneggiati, impianti frenanti deteriorati e ammortizzatori scarichi. In risposta alle anomalie riscontrate, cinque dei sei veicoli controllati sono stati sottoposti a sospensione immediata, in attesa di interventi di ripristino.

Un caso particolare ha riguardato un autocarro che trasportava latte: il mezzo è stato fermato per un evidente perdita di gasolio dal serbatoio. Il conducente, un uomo di 57 anni proveniente dal Ternano, è stato trovato inadempiente rispetto alle norme sul cronotachigrafo, poiché aveva omesso di inserire la propria carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.), una certificazione obbligatoria per gli autotrasportatori. Questa omissione avrebbe consentito di alterare i tempi di guida e riposo, aumentando potenzialmente i rischi di incidenti legati alla stanchezza.

L’attività di controllo rientra in una più ampia strategia di vigilanza sulla sicurezza stradale, con attenzione particolare alle condizioni dei mezzi e al rispetto delle normative sui tempi di guida.