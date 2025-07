Controlli sulle acque marine in Emilia-Romagna: cinque punti sopra i limiti di sicurezza

Il 30 giugno sono stati svolti i controlli sui parametri delle acque marine lungo la costa dell’Emilia-Romagna, in occasione della stagione balneare. Su 98 punti di campionamento distribuiti sulla riviera, 93 hanno mostrato valori nella norma, mentre in cinque località sono stati rilevati superamenti dei limiti stabiliti dalla normativa.

Le zone interessate sono: due in provincia di Ravenna, presso Lido di Classe – Fiume Savio; una a Savignano Mare, in provincia di Forlì-Cesena; e due in provincia di Rimini, a Bellaria Foce Vena 2 e Bellaria Foce Uso 100 metri a nord. Per queste aree, i sindaci hanno già disposto ordinanze di interdizione alle attività di balneazione, che rimarranno in vigore fino al ritorno ai parametri conformi. I controlli e i campionamenti continueranno regolarmente per verificare che i valori tornino sotto le soglie di sicurezza.