Controllo anti-infortuni nei cantieri tra Rimini e Riccione: 7 imprese sospese e 120mila euro di multe da parte dei Carabinieri

L’intervento dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e del Nucleo Ispettorato del Lavoro ha evidenziato gravi violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro in nove ditte del territorio di Venezia e Rimini. In sette di queste ditte è stato adottato il provvedimento sospensivo dell’attività imprenditoriale, mentre le altre due sono state multate per la mancata vigilanza sulla corretta applicazione del Piano Operativo di Sicurezza.

Nelle tre ditte controllate a Rimini, gestite da imprenditori italiani, sono state riscontrate carenze nell’utilizzo delle impalcature e dei ponteggi per eliminare i pericoli di caduta dall’alto. Inoltre, la viabilità del cantiere non era conforme alle norme. Anche a Riccione, nelle quattro ditte ispezionate, gestite da imprenditori italiani e stranieri, non venivano utilizzati i dispositivi di protezione individuale e le impalcature e i ponteggi non garantivano adeguatamente la sicurezza contro le cadute dall’alto.

Complessivamente, sono state elevate sanzioni per un importo totale di 120.000 euro. Queste azioni di controllo mirano a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e a far rispettare le normative vigenti sul lavoro.