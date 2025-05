Controllo antidroga a Bologna: arrestato spacciatore, un 27enne di origine nigeriana senza fissa dimora e con precedenti penali, e segnalato acquirente nel Quartiere Navile

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile, nel tardo pomeriggio di sabato 30 dicembre, hanno condotto un’operazione antidroga nel quartiere Navile, portando all’arresto di uno spacciatore e alla segnalazione di un acquirente. Il primo, un 27enne di origine nigeriana senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’acquirente, un 53enne italiano originario del sud Italia e incensurato, è stato segnalato alla Prefettura di Bologna come assuntore di sostanze stupefacenti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17:45, quando una pattuglia ha notato il 27enne tentare di vendere un involucro a un conducente di un furgone in Via Tibaldi. Alla vista dei Carabinieri, ha tentato di fuggire, gettando l’involucro a terra, ma è stato rapidamente inseguito e arrestato dopo un tentativo di resistenza. Durante l’arresto, ha cercato di disperdere prove lanciando il suo telefono cellulare e il portafoglio in direzioni opposte. Sono stati sequestrati 7.4 grammi di marijuana e 315 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.