Convegno UPI Emilia romagna dal titolo “L’imposta di soggiorno per incentivare il turismo”

L’imposta di soggiorno esiste in tutto il mondo, è versata dall’ospite e contribuisce in modo determinante ad incrementare i servizi turistici a favore della destinazione con notevoli benefici per gli operatori, i cittadini e le imprese.

Come conoscere le modifiche normative dell’imposta di soggiorno, semplificare gli adempimenti, i controlli e aumentare i servizi per una migliore accoglienza turistica?

Di questo si discuterà al teatro Galli di Rimini venerdì 29 settembre (dalle ore 15 alle 18) nell’ambito del convegno organizzato da UPI Emilia Romagna e Comune di Rimini, in collaborazione con Anci Emilia Romagna, Ancrel Romagna, Ordine degli avvocati di Rimini, ODCEC di Rimini, con il patrocinio della Corte dei Conti e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dal titolo “L’imposta di soggiorno per incentivare il turismo”.

Obiettivi del convegno sono: conoscere la normativa e le recenti modifiche apportate dal D.L. n. 34/2020; semplificare gli adempimenti e i controlli; aumentare i servizi per una migliore accoglienza turistica e incrementare il turismo.

PROGRAMMA

SALUTI DI BENVENUTO

— Jamil Sadegholvaad Sindaco e Presidente Provincia di Rimini

— Rosa Maria Padovano Prefetto di Rimini

— Luca Vecchi Presidente ANCI Emilia-Romagna

— Andrea Massari Presidente UPI Emilia-Romagna

— Roberto Brancaleoni Presidente Ordine Avvocati di Rimini

— Giuseppe Savioli Presidente Ordine Commercialisti di Rimini

— Grazia Zeppa Presidente Ancrel Romagna

INTRODUCE

— Angelo Buscema, Giudice Corte costituzionale, già Presidente della Corte dei conti

— Giorgio Fiorenza, Componente eletto dal Senato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

PRESIEDE, INTERVIENE E MODERA

— Tammaro Maiello, Presidente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna

INTERVENTI

— Francesco Tundo, Ordinario di Diritto Tributario Università di Bologna

— Diodora Valerino, Direttore Generale Comune di Rimini

— Ivana Manduchi, Dirigente Settore Risorse Tributarie Comune di Rimini

— Marco Castellani, Presidente ANCREL

— Rosanna Lavezzaro, Questore di Rimini

— Domenica Geminiani, Direttore Provinciale Agenzia delle Entrate di Rimini

— Alessandro Coscarelli, Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Rimini

— Patrizia Rinaldis, Presidente Federalberghi Rimini

CONCLUSIONI

— Maurizio Leo, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze

La partecipazione è gratuita previa iscrizione al form online (L’IMPOSTA DI SOGGIORNO: UNO STRUMENTO PER INCENTIVARE IL TURISMO (google.com)

L’evento è accreditato per 3 crediti formativi professionali dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili

Fanno parte del comitato scientifico: Marco Castellani, Tammaro Maiello, Luana Plessi, Francesco Tundo, Diodora Valerino

