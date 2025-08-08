Convocata la Commissione Consiliare Finanze: seduta pubblica il 28 agosto per l’esame del Programma Economico 2026

La Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni; Lavoro e Cooperazione è convocata in seduta pubblica giovedì 28 agosto 2025, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, presso la Sala Consiliare di Palazzo Pubblico.

L’ordine del giorno prevede l’esame e la prosecuzione del dibattito relativo al Programma Economico 2026, un passaggio cruciale per la definizione delle linee guida dello sviluppo e della pianificazione economica della Repubblica di San Marino.

La seduta vedrà la partecipazione dei membri della Commissione, presieduta da Silvia Cecchetti e con Sara Conti come vicepresidente, che insieme ai colleghi componenti approfondiranno i temi inerenti le diverse aree di competenza: finanze, bilancio, programmazione, artigianato, industria, commercio, turismo, servizi, trasporti, telecomunicazioni, lavoro e cooperazione.

I lavori rappresentano un momento fondamentale per il confronto istituzionale e per la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nella definizione delle strategie economiche e sociali del Paese.