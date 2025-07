Cooperazione tra Comune di Rimini e Apt Servizi per la campagna di promozione turistica legata ai vettori aerei che operano al Fellini e all’evento Routes 2026

La V Commissione consigliare ha espresso parere favorevole allo schema di convenzione tra il Comune di Rimini e Apt Servizi per la realizzazione di un ampio programma di comunicazione e marketing mirato al potenziamento dell’internazionalizzazione dell’incoming turistico del territorio anche attraverso la valorizzazione dei suoi collegamenti aerei con l’Europa e con il mondo.

L’accordo illustrato questa mattina in Commissione dall’assessore Francesco Bragagni prevede un investimento per il triennio 2026-2028 di 3 milioni di euro, allo scopo di mettere in campo in coordinamento con l’azienda regionale, campagne di promozione turistica sia collegate ai vettori che operano allo scalo aeroportuale riminese sia collegate all’evento Routes Europe che Rimini ospiterà dal 17 al 20 maggio 2026.

Un’occasione, quest’ultima, di straordinaria visibilità per la città e anche per l’aumento dei flussi e dei passeggeri sul territorio: Routes Europe infatti è tra i principali eventi del settore del trasporto aereo e riunisce compagnie aeree, aeroporti, aviation stakeholder, industria del turismo e tourism bureau da tutto il mondo, muovendo oltre 1.300 delegati, operatori qualificati delle compagnie aeree e degli aeroporti internazionali, nonché rappresentanti istituzionali del settore trasporti.

“Attraverso questo accordo Comune e Apt estendono la collaborazione già siglata dal 2024 che ha già portato risultati importanti sul fronte dell’internazionalizzazione del nostro turismo, come testimoniano le crescenti presenze straniere sul territorio – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad – Mettiamo dunque in rete competenze, esperienze, risorse per dare gambe ad un obiettivo strategico che non può prescindere dalla valorizzazione della principale porta di collegamento tra Rimini e il resto del mondo. L’aeroporto Fellini sta passo dopo passo crescendo in termini di nuove rotte e flussi di passeggeri e il territorio non può perdere l’opportunità di rafforzare la propria competitività e il proprio posizionamento come destinazione turistica internazionale. Questo accordo è una base di partenza, ma stiamo lavorando affinché il progetto non veda il solo coinvolgimento di questa Amministrazione e di Apt, ma possa ampliarsi anche ad altri soggetti in grado di dare il loro contributo ad un’azione di marketing che potrà avere ricadute positive sull’intero territorio tanto in termini di visibilità quanto di indotto”.

Rispetto alle possibilità di promozione offerte da Routes Europe, “è stato dimostrato come l’evento generi un indotto economico correlato tra aviation industry e il territorio ospitante – sottolinea l’assessore Francesco Bragagni – gli aeroporti delle precedenti destinazioni ospitanti Routes hanno visto crescere le loro reti di circa il 6,9% in più rispetto ad aeroporti analoghi nell’arco di tre anni. Accogliere Routes Europe 2026 a Rimini è quindi un’iniziativa coerente con gli obiettivi condivisi da APT Servizi e Comune”.

Comune di Rimini