Coriano, allo stadio Daniele Grandi domenica di festa per la riqualificazione del nuovo campo da calcio

L’erba dello stadio “Daniele Gandi” è adesso più verde grazie ad un tappeto erboso in ottime condizioni e ai recenti lavori di riqualificazione portati a termine dall’Amministrazione comunale. In campo con lo slogan “Noi siamo Coriano” ieri (domenica 30 marzo) si è svolta la festa di inaugurazione del rinnovato campo da calcio assieme al Tropical Coriano prima del match della prima squadra contro il Russi.

Erano presenti il sindaco Gianluca Ugolini, la vicesindaco senatrice Domenica Spinelli, l’assessore allo Sport, Anna Pecci.

“Era importante riqualificare il campo sportivo del Daniele Grandi- ha commentato il sindaco Ugolini -, viviamo in un territorio in cui lo sport è molto praticato e rappresenta un punto di riferimento per la nostra comunità. Ringrazio i ragazzi, i dirigenti e le famiglie e tutti coloro che dedicano il loro tempo allo sport e ai giovani”.

“A fine agosto avevo promesso che a settembre sarebbero iniziati i lavori a questo impianto sportivo per un importo di 100.000 euro e così è stato – ha detto l’assessore allo Sport, Anna Pecci . Abbiamo dovuto attendere un po’ di tempo per la crescita dell’erba ma direi che ne è valsa la pena. E’ con grande emozione e orgoglio che inauguriamo questo campo sportivo con nuove recinzioni e con un impianto di irrigazione di ultima generazione. Questi interventi sono il risultato di un lavoro di squadra tra l’amministrazione comunale, i gestori e le associazioni sportive utilizzatrici dell’impianto. Voglio ringraziare personalmente il Presidente Tiziano Marzi e il suo staff per l’impegno e la passione che mettono ogni giorno per la pratica di questa bella disciplina sportiva che non è solo competizione, ma anche educazione, inclusione e benessere. Mi auguro che questo campo sportivo diventi sempre più un punto di riferimento per lo sport locale, un luogo di incontro e di crescita per i nostri giovani, un simbolo di aggregazione e di sani valori”.

“Nell’attesa che il campo fosse nelle migliori condizioni in questi mesi abbiamo disputato i nostri incontri in altri campi della provincia – ha affermato il presidente del Tropical Coriano, Tiziano Marzi-. Siamo lieti di poter disporre adesso di un manto erboso naturale e di proseguire nel nostro obiettivo di garantire aggregazione e qualità ai nostri ragazzi. Una comunità si ritrova attorno a dei simboli e lo sport è uno di questi”.

Comunicato stampa – Comune di Coriano