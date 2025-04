Coriano, aziende del territorio: partito il tour del Sindaco Ugolini

Approfondire la conoscenza delle aziende con sede a Coriano per avviare un percorso di ascolto e confronto. Con questo obiettivo è partito il ciclo di visite del sindaco di Coriano Gianluca Ugolini alle imprese del territorio per instaurare un filo diretto tra pubblico e privato e comprendere come l’amministrazione comunale possa supportarle in modo concreto.

“Il Comune non è un’entità astratta ma è vicino ed è al fianco delle imprese del territorio – afferma il sindaco Ugolini -. Le nostre aziende, sia di grandi che piccole dimensioni, sono numerose. Naturalmente non riuscirò a vederle tutte ma concentrerò le mie visite nelle aree più rappresentative di Coriano. I primi incontri sono stati utili e arricchenti con aziende che costituiscono delle eccellenze nei propri settori di riferimento. Sono realtà produttive locali solide che creano lavoro e sviluppo, insediate da vari anni a Coriano e che vogliono continuare ad investire, come già stanno facendo, sia in Italia che all’estero. Un’occasione di confronto e ascolto che ritengo importante specie nell’attuale situazione internazionale. Pensare in grande, passione e voglia di mettersi continuamente in gioco sono le caratteristiche principali riscontrate tra questi imprenditori che hanno la ferma intenzione di contribuire alla crescita dell’economia corianese”.

Il tour del sindaco è partito dalla zona industriale di Colombarina per far visita alla MO.CA, impresa da 70 anni sul mercato. Dopo aver mosso i primi passi in un laboratorio casalingo di Morciano MO.CA. si è trasferita a Coriano dove da 30 anni ha il suo quartier generale dislocato su una superficie di 7.000 mq. Il settore di riferimento è la produzione e commercializzazione di semilavorati e prodotti artigianali per gelateria, pasticceria, panetteria per hotel, bar e ristoranti. L’azienda è in espansione con un mercato che spazia in tutto il mondo e, negli ultimi anni, in particolare dopo il Covid, ha scelto di privilegiare il rapporto diretto con il cliente. In occasione del Sigep ad esempio oltre un centinaio di clienti sono stati seguiti direttamente in azienda con assaggi, consulti e dimostrazioni.

Vele spiegate anche per il gruppo Krona Koblenz, a Coriano in via Piane, specializzato nella produzione di cerniere e soluzioni per porte scorrevoli e a battente. La sede centrale che si trova da oltre 20 anni a Coriano si estende su 1500 mq di superficie con ambienti dal design ad alto impatto, a partire dalla creazione di un Dipartimento Marketing interno, elemento chiave per l’evoluzione della azienda che ha contribuito al consolidamento e all’espansione del brand a livello internazionale. Con oltre un centinaio di dipendenti il gruppo Krona Koblenz ha 4 filiali estere e una capillare penetrazione in Russia, India, Spagna e Francia. L’’80% del fatturato proviene dai paesi esteri.

A Cerasolo Ausa il sindaco ha fatto visita alla Difass International specializzata in integratori alimentari e punto di riferimento nel settore nutraceutico. Da Cerasolo, sede degli uffici e della direzione commerciale, dal 1996 si è sviluppata e diramata l’attività di progettazione, realizzazione e promozione dell’azienda in un interfaccia costante con università, ospedali e laboratori privati. L’azienda conta 120 dipendenti complessivi e si affaccia all’incrocio semaforico tra la Superstrada di San Marino e via Del Poggio in cui è prevista la prima rotatoria del progetto di Anas per la messa in sicurezza dell’arteria stradale.

“Ogni imprenditore ha ovviamente una storia a sé – chiude il sindaco – con un background di conoscenze ed esperienze sul campo incredibili ma sono convinto che queste visite di ascolto e conoscenza reciproca possano essere un’occasione di dialogo franco e costruttivo tra pubblico e privato”.

Comunicato stampa