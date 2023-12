Coriano. Bilancio di previsione 2024, grande attenzione per il sociale. Questa sera in Consiglio Comunale

Coriano, 18 dicembre 2023 – Nessun aumento dei tributi comunali, incluso IMU e addizionale Irpef, con un debito in calo di 600.000 euro. Prevede anche un finanziamento di 1 milione 700 mila euro per il sociale, mirato alle famiglie, alle fasce più deboli e alla scuola. L’amministrazione ha inoltre previsto un incremento del personale e una razionalizzazione della spesa. Questi sono i punti salienti del bilancio di previsione 2024-2026, che sarà approvato questa sera dal Consiglio Comunale.

“Il Bilancio finanziario di previsione e il Rendiconto sono due momenti cruciali per un ente pubblico. Il bilancio previsionale 2024/2026 attesta la stabilità delle nostre finanze – dichiara il sindaco Gianluca Ugolini – Nello specifico, le entrate dal gettito IMU del 2022 e le agevolazioni previste per legge rimangono in linea con le previsioni. Inoltre, l’addizionale Irpef rimarrà invariata con l’obiettivo di ridurla gradualmente nei prossimi anni. Oltre alla decisione di non aumentare i tributi, manteniamo un’attenzione elevata sulle politiche sociali e sui servizi alla persona, come dimostrato dalle misure adottate lo scorso anno a sostegno delle famiglie e delle persone bisognose, che verranno confermate nel 2024. Complessivamente, la giunta ha stanziato oltre 1 milione di euro per i servizi alla persona, di cui 410 mila euro per gli educatori di sostegno agli alunni diversamente abili. Prestiamo anche grande attenzione al settore scolastico, con un investimento di 400 mila euro per i servizi di mensa, trasporto scolastico e acquisto di materiale librario”.

Le previsioni di entrata per il 2024 ammontano a 13 milioni e 700 mila euro, registrando un aumento di 600.000 euro rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda la spesa, si prevede una riduzione di 600.000 euro nel 2024 rispetto a un debito di 5.148.00.00 euro nel 2023. Sono stati inseriti 165.000 euro a bilancio per la spesa corrente, liberando così risorse.

Inoltre, si prevede un’accelerazione nella riduzione del debito grazie all’azione di recupero dell’evasione fiscale portata avanti dagli uffici comunali. Questa attività porterà a una riduzione del Fondo Crediti a partire dal 2024, generando una maggiore economia per il bilancio comunale e facilitando la chiusura anticipata di eventuali mutui in corso mediante l’iniezione di nuove risorse.

Una buona notizia è anche il potenziamento dell’organico, con 4 nuove assunzioni previste per il 2024, che si aggiungono alle 9 effettuate nel 2023, al fine di migliorare costantemente i servizi offerti ai cittadini. Nel 2023, sono state organizzate attività formative per garantire un elevato livello di professionalità ai dipendenti comunali, oltre al riconoscimento di 10 posizioni organizzative secondo il nuovo contratto CCNL 19/21 e il contratto integrato.