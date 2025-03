Coriano, bilancio sociale: contributi straordinari e percorsi individuali per persone in difficoltà socioeconomica

Il Comune di Coriano continua il suo impegno verso le persone e le famiglie che si trovano in difficoltà socioeconomica, attraverso l’attivazione di percorsi personalizzati e un ampio supporto che va oltre l’aspetto economico. “Ogni giorno cerchiamo di intervenire con percorsi personalizzati, indirizzando i cittadini ai servizi socio-assistenziali ed educativi di riferimento”, afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Paolo Ottogalli. “Il nostro lavoro è molto capillare e articolato in sportelli diversi per rispondere in modo puntuale e mirato alle necessità dei cittadini.”

Oltre ai contributi economici straordinari, che vengono erogati in base all’ISEE della persona richiedente per supportare temporaneamente le condizioni di disagio economico, è previsto anche un supporto di tipo psicologico. Ogni settimana, infatti, uno psicologo di quartiere, nell’ambito di un progetto distrettuale, è a disposizione dei cittadini in municipio.

A supporto di un’informazione chiara e trasparente, è stata approvata la Carta dei Servizi Sociali, valida per i prossimi cinque anni. Questo documento definisce in modo preciso le modalità di accesso ai servizi, le prestazioni minime garantite, l’eventuale compartecipazione dei cittadini, e i tempi di erogazione dei servizi. L’amministrazione ha dichiarato, in modo trasparente, gli impegni assunti con i cittadini.

Nel 2023, sono stati erogati oltre 11.000 euro in contributi straordinari a 20 persone o famiglie per aiutare nel pagamento delle bollette. In collaborazione con l’Ausl, l’Amministrazione sta lavorando per introdurre anche a Coriano l’Infermiere di Comunità, che avvicinerà l’assistenza sanitaria direttamente nelle case dei cittadini, seguendo un piano di suddivisione territoriale.

Il Comune sta inoltre seguendo un percorso di assistenza socio-sanitaria condivisa con il Comitato di Distretto, particolarmente rivolto ai minori disabili. In questi casi, il supporto include anche il supporto economico per gli educatori nei centri estivi. A tutto ciò si aggiungono interventi tramite i sportelli Sociali, Anziani e Disabili, Minori e Immigrati, che collaborano con le organizzazioni no-profit e l’Ausl per rimuovere situazioni di emarginazione e sostegno delle categorie più vulnerabili.

“Il nostro impegno è continuare a sostenere le famiglie e le categorie più svantaggiate con misure mirate a favore della persona, tra cui agevolazioni fiscali, e con interventi che vengono calibrati in base al reddito”, conclude l’assessore Ottogalli, aggiungendo che queste misure saranno confermate nel prossimo rendiconto di gestione.