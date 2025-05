Coriano celebra il 2 giugno con la “Passeggiata Tricolore” tra memoria e natura

In occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno 2025, Coriano ospiterà la “Passeggiata Tricolore – Sulle tracce dei rifugi di guerra”, un evento all’insegna della memoria storica e del benessere all’aria aperta.

Il ritrovo è fissato alle ore 16.30 presso il Centro Giovani di via Piane. Da lì partirà un itinerario tra carraie e vigne che porterà i partecipanti nella località di Pedrolara, fino al cippo commemorativo dell’eccidio avvenuto in zona Saline, dove tra il 4 e il 15 settembre 1944, durante i combattimenti lungo la Linea Gotica, 40 civili persero la vita nei rifugi crollati sulle sponde del Rio Melo.

La passeggiata proseguirà poi verso l’ex base militare di Passano, per un percorso complessivo di circa due ore. Al termine sarà possibile prendere parte a una sessione gratuita di yoga e gustare un ricco aperitivo a base di specialità romagnole. È previsto un contributo di 8 euro per i partecipanti.

Sempre il 2 giugno, come da tradizione, si terrà regolarmente il mercato settimanale del lunedì a Coriano capoluogo, tra via Garibaldi e piazza Don Minzoni, riconosciuto nel 2023 come mercato storico e iscritto all’Albo comunale delle Botteghe e dei Mercati storici.