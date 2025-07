Coriano celebra il matrimonio di una coppia svedese nella sala consiliare del Municipio

Un matrimonio dal sapore internazionale ha animato ieri, 16 luglio, la sala di rappresentanza del Municipio di Coriano. Paula e Nils-Joannes, una coppia residente a Veinge, nella contea di Halland, nel sud-ovest della Svezia, hanno scelto proprio Coriano come luogo per pronunciare il loro “sì”. La cerimonia civile è stata officiata dal sindaco Gianluca Ugolini, che ha accompagnato la coppia in questo momento speciale.

Dopo una meticolosa organizzazione, i due sposi, accompagnati da un interprete, hanno celebrato la loro unione alla presenza dei testimoni. La scelta di Coriano non è stata casuale: è infatti legata a un legame affettivo della famiglia della sposa con questo territorio. La madre di Paula, Annika, in gioventù, a 17 anni, aveva visitato la Romagna in vacanza, instaurando forti legami di amicizia con alcuni corianesi. Da questa radicata relazione nasce la decisione della coppia di sposarsi proprio a Coriano.

Il sindaco Ugolini ha espresso soddisfazione e emozione per aver potuto celebrare l’amore di questa coppia straniera ma profondamente legata al territorio romagnolo: “È stato un grande piacere celebrare l’amore di questa bella coppia affezionata a Coriano e arrivata dalla Svezia, auguro loro tanta felicità. Celebrare i matrimoni è sempre emozionante perché le Istituzioni sono anche questo, uno strumento che suggella il futuro di singole persone che decidono di ufficializzare e intraprendere un percorso di vita comune”.

Un momento toccante che unisce culture e territori, celebrando l’importanza dei legami personali anche oltre i confini nazionali.