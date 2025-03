Coriano, centri estivi 2025: al via la selezine pubblica per scegliere i gestori

Il Comune di Coriano ha pubblicato un bando di manifestazione di interesse rivolto ai gestori interessati all’apertura dei centri estivi 2025, che si terranno presso gli immobili comunali. Le strutture coinvolte sono la palestra della scuola primaria di Cerasolo e l’impianto sportivo ‘Bacchini’ ad Ospedaletto, con attività programmate da giugno a settembre.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 aprile 2025.

Un’opportunità di crescita per bambini e famiglie

“I centri estivi rappresentano una risorsa fondamentale per i bambini e le bambine, che, oltre a proseguire le loro attività educative e ricreative durante l’estate, possono farlo in ambienti sicuri e stimolanti, sotto la guida di educatori esperti. Mentre i bambini socializzano e fanno nuove esperienze, i genitori possono affrontare le loro giornate con maggiore serenità,” assessore all’Edilizia scolastica e allo Sport, Anna Pecci .

Criteri e requisiti per la partecipazione

Il bando stabilisce criteri preferenziali nell’assegnazione degli spazi in caso di più domande, in particolare per quanto riguarda la durata e gli orari di apertura settimanali dei centri estivi. È inoltre previsto che i centri accettino bambini con disabilità, con l’obbligo di garantire educatori dedicati al supporto educativo.

Tutti i dettagli relativi al bando sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Coriano: https://comune.coriano.rn.it/.