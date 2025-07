Coriano, donato un defibrillatore alla scuola primaria “Favini” grazie a Live Charity

È stato donato ieri, 10 luglio, un defibrillatore alla scuola primaria “Favini” di Coriano, un gesto che rafforza la sicurezza di alunni, docenti e personale scolastico. Il dispositivo salvavita è stato consegnato dall’Associazione no profit Live Charity nell’ambito del progetto “ITALIA CARDIOPROTETTA – Cuore Batticuore”.

La cerimonia di donazione si è svolta alla presenza del sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, dell’assessore alla Scuola e ai servizi educativi, Paolo Ottogalli, della dirigente scolastica Fabiola Mazzei, oltre a insegnanti, genitori e testimonial dell’associazione, tra cui il calciatore Ramiro Martin Lago, Roberto Bettini e Davide Biancastelli, rispettivamente consigliere e sostenitore di Live Charity.

Il defibrillatore permette un intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco, strumento fondamentale per la prevenzione e la sicurezza in un ambiente pubblico sensibile come la scuola. Con questa donazione, salgono a cinque i defibrillatori automatici (DAE) presenti nel territorio comunale di Coriano. Gli altri quattro dispositivi sono collocati nella scuola media “Gabellini”, all’ingresso del teatro CorTe collegato al Museo del Sic, all’esterno del Municipio sotto i portici e nel Palasimoncelli.

Un sesto defibrillatore è in arrivo a Sant’Andrea in Besanigo, grazie alla raccolta fondi realizzata durante la recente “Serata del Cuore” organizzata dalla parrocchia locale.

“Questa donazione alla scuola ‘Favini’ non è solo un gesto simbolico, ma estremamente significativo per intervenire in modo tempestivo nei casi di necessità”, hanno dichiarato il sindaco Ugolini e l’assessore Ottogalli. “Ringraziamo l’associazione Live Charity e la dirigenza scolastica per questo segno tangibile di sensibilità, che contribuisce al benessere della comunità corianese coinvolgendo insegnanti, genitori, famiglie e associazioni locali.”