Coriano, due serate pubbliche per celebrare gli 80 anni della Liberazione

Due appuntamenti culturali e storici animeranno Piazza Mazzini a Coriano, nel cuore del capoluogo, per commemorare gli 80 anni della Liberazione nell’ambito del progetto “80 di Libertà” promosso dall’Associazione Nazionale Faleristica in collaborazione con il Comune di Coriano.

Il primo evento è in programma per giovedì 26 giugno alle ore 21:00 e sarà dedicato alla presentazione del libro “Volta la carta. La vita di Fortunato De Pin dai campi di grano ai campi di concentramento”. Il volume racconta la storia di Fortunato De Pin, giovane soldato italiano fatto prigioniero dai tedeschi l’8 settembre 1943 dopo il rifiuto di unirsi alle truppe fasciste. Deportato in Germania, De Pin visse l’esperienza dell’internamento nei campi di prigionia. Nel 1985 gli fu conferito il diploma d’Onore ai Combattenti per la Libertà e nel 2013 la Medaglia d’Onore. Le memorie raccolte nel libro, in collaborazione con la figlia Domenica poco prima della sua morte nel 2021, ripercorrono quegli anni difficili e la sua giovinezza.

La presentazione vedrà un dialogo tra la figlia Domenica De Pin e Gabriele Cavalli, presidente della sezione di Sassofeltrio dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (ANCR).

Il secondo appuntamento si terrà martedì 2 luglio alle ore 21:00, con un incontro moderato da Raffaele Scozzafava, presidente dell’Associazione Nazionale Faleristica (ANF). L’evento prevede un’approfondita indagine condotta dallo storico, archeologo e scrittore Andrea Santangelo, uno dei maggiori esperti della Linea Gotica. Santangelo presenterà i risultati dei suoi studi che partono dall’archeologia e dai manoscritti fino alle ultime pubblicazioni, offrendo un contributo significativo alla divulgazione storica su questo tema.

Questi due eventi rappresentano un’occasione importante per riflettere sulla memoria storica e sul valore della Liberazione, coinvolgendo la comunità locale attraverso incontri pubblici e dibattiti.