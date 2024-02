Coriano Futura “Pista ciclabile tra Ospedaletto e Gaiofana non può essere rimandata”. Lettera al sindaco Ugolini. Chiesto l’intervento del Presidente della Provincia

Caro Sindaco Gianluca Ugolini,

Le scriviamo per segnalare la crescente preoccupazione dei cittadini riguardo al suo immobilismo di fronte alla pericolosità stradale tra Ospedaletto e Gaiofana: un tratto estremamente rischioso sia per i ciclisti che per i pedoni. È tempo di abbandonare l’inerzia. I Consiglieri di Coriano Futura chiedono un intervento immediato al Presidente della Provincia di Rimini per garantire la sicurezza di chiunque si sposti lungo questo tratto di strada.

L’assenza di un’adeguata infrastruttura ciclabile è diventata un chiaro rischio per ciclisti e pedoni, costretti a condividere la sede stradale con veicoli a motore. La sua inattività Sindaco Ugolini ci lascia sgomenti, soprattutto considerando il crescente pericolo di incidenti e la chiara necessità di un intervento immediato.

La pista ciclabile tra Ospedaletto e Gaiofana non può più essere rimandata. E’ un intervento su cui noi di Coriano Futura abbiamo più volte posto l’accento negli ultimi anni, non solo nell’ambito del Consiglio Comunale, anche se i nostri appelli sono sempre caduti nel vuoto. Le vie senza protezione per ciclisti e pedoni sono un invito al rischio, e l’attuale immobilismo è un affronto alla sicurezza dei residenti di Coriano.

Sindaco Ugolini, le chiediamo di uscire dall’inerzia abituale della sua Amministrazione, sollecitando la Provincia di Rimini a collaborare senza indugi alla realizzazione di questa opera pubblica. Il suo ruolo implica una responsabilità diretta sulla sicurezza dei cittadini; è questo il momento di dimostrare un impegno concreto verso questa causa cruciale.

Non possiamo permetterci di attendere tragedie prima di agire. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta e non può essere trascurata. La pista ciclabile tra Ospedaletto e Gaiofana è una necessità urgente, e I Consiglieri di Coriano Futura chiedono un intervento immediato per garantire la sicurezza e il benessere della comunità di Coriano.

CORIANO FUTURA