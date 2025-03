Coriano. Il Castello Malatestiano e l’Antiquarium meta di un’uscita scolastica all’aperto per gli scolari corianesi

Coriano, 24 marzo 2025 – Storia, cultura e avventura in una giornata particolare all’aperto alla scoperta del castello Malatestiano e dell’Antiquarium. Una classe prima della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Coriano ha trascorso un sabato particolare, in uscita con le proprie insegnanti, per visitare l’antica fortezza di Coriano in cui oggi si erge una porta torre portaia sormontata da una torre quadrangolare con stemma e tracce dei beccatelli e merlature. Sono visibili un primo e un secondo tratto di mura, parte di una cinta poligonale irregolare e una seconda porta con arco a sesto acuto. All’Antiquarium gli studenti sono venuti a conoscenza del complesso di reperti rinvenuti a Coriano nel corso degli scavi effettuati tra il 1999 e il 2000. Ceramiche smaltate o da cucina, maioliche rinascimentali, provenienti dalle fosse di scarico del castello, oggetti in vetro o metallo.

L’uscita scolastica, inserita in un progetto formativo dell’IC Coriano, ha avuto lo scopo di stimolare la curiosità e l’apprendimento attivo dei giovani alunni sulla storia del territorio.

Comune di Coriano