Coriano. Il comandate della stazione carabinieri, Francesco Liguori, prossimo alla pensione. Ugolini e Spinelli “Per 20 anni punto di riferimento della comunità”

Dopo oltre 40 anni il comandante della stazione carabinieri di Coriano, Francesco Liguori, si appresta ad andare in pensione alla fine dell’anno. Ieri, in occasione della cerimonia ufficiale svoltasi a Rimini per il 221esimo anniversario della fondazione dell’Arma, il comandante Liguori è stato insignito dal Comandante Provinciale, colonnello Ruggero Gerardo Rugge dell’attestato di compiacimento in segno di riconoscimento e gratitudine per il lavoro svolto a tutela della sicurezza e della legalità in tanti anni di onorato servizio. Un traguardo raggiunto dopo una lunga carriera: cinque anni trascorsi presso i comandi di varie regioni, venti alla compagnia di Riccione fino ad arrivare il 19 settembre 2005 alla guida della stazione carabinieri di Coriano.

“Con grande impegno, zelo, dedizione e profondo senso del dovere il comandante Liguori ha rappresentato in questi vent’anni un punto fermo per la comunità corianese svolgendo sempre il proprio servizio in stretta connessione con la cittadinanza– hanno detto il sindaco Gianluca Ugolini e la vicesindaco, senatrice Domenica Spinelli -. Mancano solo alcuni mesi al suo pensionamento e, in concomitanza al prestigioso riconoscimento ricevuto dall’Arma, desideriamo esprimergli, a nome dell’amministrazione, un profondo ringraziamento per il prezioso lavoro svolto a garanzia della sicurezza sul nostro territorio. Grazie comandante!”

Comunicato stampa – Comune di Coriano