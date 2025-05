Coriano. In dirittura d’arrivo i lavori al campo da calcio dello stadio “D.Grandi” per 100mila euro tra impianto di irrigazione di ultima generazione e manutenzioni alle recinzioni

Coriano,23 ottobre 2024 – Sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione dell’impianto di irrigazione automatico al manto erboso del campo da calcio “Daniele Grandi”, stadio omologato per disputare le partite di campionato dal settore giovanile fino alla categoria Eccellenza dei dilettanti

“Abbiamo previsto un corposo stanziamento di 100mila euro – spiega l’assessore allo Sport, Anna Pecci – che metterà la parola fine alla necessità di innaffiare manualmente il manto in erba e consentirà di ricorrere alla irrigazione automatica durante i mesi più caldi dell’anno intervenendo prima o durante le partite. Un investimento importante, che comprende non solo il campo da gioco principale, ma anche l’area verde esterna utilizzata per gli allenamenti, la sostituzione di tutta la recinzione ammalorata, l’installazione delle reti di protezione “parapalloni” al campo “Daniele Grandi” e a quello di allenamento nell’area posteriore il Palasic, previsto anche un generatore di aria calda a servizio dei campi da gioco. Dopo la semina dell’erba al campo da calcio, che dovrebbe partire nei prossimi giorni e i tempi necessari per la crescita, lavoreremo ad una bella inaugurazione assieme ai corianesi da calendarizzare entro l’anno”.

Nello specifico l’impianto di irrigazione di ultima generazione dotato di sensore pioggia conta 24 irrigatori per 1550 metri di tubazioni.

In foto l’assessore Pecci con gli operai dell’impresa esecutrice e un rappresentante della Tropical Coriano durante uno dei sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi

