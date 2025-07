Coriano, inaugurato il Parco dei Cerchi: nuova vita tra natura, fitness e socialità

È stato ufficialmente inaugurato nella serata di ieri, giovedì 3 luglio, il rinnovato Parco dei Cerchi, nel cuore di Coriano capoluogo, alla presenza del sindaco Gianluca Ugolini, degli assessori Roberto Bianchi (Lavori pubblici) e Anna Pazzaglia (Ambiente), di consiglieri comunali, della progettista architetto Marialuisa Cipriani e dei rappresentanti della ditta esecutrice CTR.

La cerimonia ha segnato la conclusione dei lavori di riqualificazione dell’area verde compresa tra via Garibaldi e via Lavatoio, un intervento che ha trasformato il parco in uno spazio più accogliente, funzionale e pensato per ogni fascia d’età.

Il nuovo volto del parco si distingue per l’introduzione dei suggestivi Sentieri dell’Amore, percorsi pedonali di colore giallo sabbia, arricchiti da panchine in legno posizionate strategicamente nell’oliveto esistente, composto da 70 esemplari di olivo, e affiancati da alberi di Giuda, noti per la vivace fioritura rosa.

Oltre a questi nuovi camminamenti, il parco è stato potenziato con 60 nuove alberature, tra cui Frassini, Ornielli e Pioppi cipressini, con l’obiettivo di migliorare l’ombreggiatura, incrementare la biodiversità e offrire nuovi spazi fruibili. Sono stati inoltre riqualificati i campi da calcetto e pallavolo, installando nuove reti, e mantenuti il gazebo e l’area sgambamento cani.

Importante anche l’aggiunta di una zona fitness all’aperto e una nuova pedana per eventi, elementi che arricchiscono le possibilità di utilizzo dello spazio, in un’ottica di benessere e aggregazione.

“I residenti di Coriano capoluogo e tutti i corianesi possono beneficiare da oggi di questo spazio pensato per offrire un’esperienza completa, armonica e accessibile,” ha sottolineato il sindaco Gianluca Ugolini, evidenziando l’importanza dell’investimento di 300.000 euro come primo passo per la riqualificazione dei principali polmoni verdi del territorio. Il primo cittadino ha anche annunciato che è già pronto il progetto per il parco di via Bellini a Sant’Andrea in Besanigo, a cui seguiranno gli interventi a Ospedaletto e Cerasolo.

Gli assessori Anna Pazzaglia e Roberto Bianchi hanno evidenziato il duplice obiettivo dell’opera: da un lato potenziare il verde pubblico, sempre più prezioso in un contesto di cambiamento climatico; dall’altro, favorire la socialità e le attività ricreative e sportive all’aria aperta.

“È un parco da vivere attivamente – hanno dichiarato – sia per la ginnastica all’aperto, sia come spazio per eventi promossi dall’amministrazione e dalle associazioni del territorio”.

Il Parco dei Cerchi si conferma così un esempio concreto di rigenerazione urbana, in grado di coniugare ambiente, sport e comunità.