Coriano. La prima mostra della Scuola di Pittura Gruppo Arte PAC 

La Scuola di pittura di Coriano prosegue la sua pluridecennale attività a un anno dalla scomparsa del Maestro Pier Antonio Costantini, inaugurando la prima mostra ad opera dei suoi allievi.

Gruppo ARTE PAC è la denominazione scelta dai 9 allievi provenienti dal territorio corianese e non solo per mantenere, con l’acronimo PAC, il legame con il nome del loro caro Maestro Pier Antonio Costantini.

L’EMOZIONE IN UN GESTO – è il titolo della mostra che aprirà sabato 27 settembre ore 15,30 presso la Biblioteca Battarra di Coriano (via Martin Luther King, 13), con il patrocinio del Comune di Coriano.

Sarà l’occasione, grazie a questo nuovo percorso artistico degli allievi, per ricordare il Maestro recentemente scomparso, attraverso l’arte e la pittura, una passione che lo ha accompagnato per tutta la vita.

La mostra inaugura sabato 27 settembre e termina sabato 4 ottobre. Ingresso libero.

Orari: domenica 28.9 10-12 e 15.00-18.30 ; da lunedi 29.9 a venerdi 3.10 15.00-18,30 – sabato 4.10 10-12