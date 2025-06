Coriano, lavori in arrivo sulle strade vicinali di via Vallecchio e via Friano

Partiranno a fine estate i lavori di manutenzione straordinaria su due importanti strade vicinali ad uso pubblico del territorio corianese: via Vallecchio e via Friano. L’intervento, programmato per il 2025 nell’ambito di un protocollo d’intesa triennale (2024–2026) tra il Comune di Coriano e il Consorzio di Bonifica, prevede opere di asfaltatura e sistemazione complessiva del manto stradale.

Nel dettaglio, in via Vallecchio è previsto il rifacimento completo dell’asfalto, mentre in un tratto di via Friano, in località Mulazzano, si procederà alla posa di nuovi tappeti bituminosi e al ripristino delle porzioni ammalorate.

Il costo complessivo degli interventi ammonta a circa 68mila euro, di cui il 10% sarà a carico del Comune di Coriano. I lavori sono stati progettati tenendo conto della morfologia del territorio e della tipologia di traffico che quotidianamente interessa queste strade.

“Le strade vicinali, con un’estensione di 23 chilometri, sono fondamentali per garantire l’accessibilità capillare alla popolazione residente – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Bianchi –. Ogni anno, grazie alla convenzione con il Consorzio di Bonifica e ascoltando le segnalazioni dei cittadini, interveniamo nei punti che presentano maggiori criticità”.