Coriano, manutenzione del verde privato: ordinanza del Sindaco per strade più sicure e cittadini responsabili

Il Comune di Coriano ricorda ai cittadini l’importanza della cura del verde privato a tutela della sicurezza di persone e cose. In una nuova ordinanza firmata dal sindaco Gianluca Ugolini, vengono stabiliti obblighi precisi per i proprietari di giardini e terreni confinanti con strade, parcheggi pubblici e aree verdi: potature regolari, abbattimento di alberi o arbusti a rischio caduta e monitoraggi costanti dello stato di salute degli alberi affacciati sulla sede stradale.

Il mancato rispetto delle regole comporta responsabilità diretta in caso di danni a terzi e sanzioni fino a 500 euro. L’ordinanza si applica durante tutto l’anno, sottolineando come la manutenzione del verde privato sia fondamentale non solo per il decoro, ma soprattutto per prevenire incidenti e garantire l’incolumità pubblica.

“Avere cura del verde nelle proprie abitazioni – spiegano gli assessori Roberto Bianchi e Anna Pazzaglia – non è solo una questione estetica, ma un fattore di primaria importanza per la sicurezza delle strade. Il contributo dei cittadini è essenziale per responsabilizzare tutti sulla sicurezza pubblica”.