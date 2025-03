Coriano. Numeri da record e sold out per la stagione 2023/24 del Teatro CorTe

Il palcoscenico romagnolo si riconferma e consolida il trend (in miglioramento) delle presenze in sala

26 appuntamenti su 34 sono andati sold out tra Stagione, mattinèe, domenicali e dialettali, per un totale di 5562 presenze complessive

Coriano, 29 maggio 2024 – Si è conclusa la stagione 2023-2024 del Teatro Corte di Coriano e si consolida il trend sempre in miglioramento delle presenze. Si sta fidelizzando sempre più un pubblico eterogeneo affezionato alle serate dal vivo, che frequenta il piccolo gioiello di Coriano accogliente e moderno, in un clima di convivialità.

In cartellone si sono susseguiti 12 appuntamenti in serale, 6 domenicali per le famiglie, 13 spettacoli in matinée per le scuole 3 spettacoli di teatro dialettale.

Tantissimi i sold out, su 12 appuntamenti del cartellone serale, 9 sono andati soldout, così come dei 6 appuntamenti delle domeniche per le famiglie, 4 hanno registrato il tutto esaurito. Lo stesso per le matinée che hanno visto quasi sempre il teatro completo. Si è conclusa con 5562 presenze complessive, con una media di 164 utenti a spettacolo su una capienza di 187 posti. Una frequentazione corposa per ogni genere di spettacolo, a conferma di un pubblico sempre più ampio e variegato, che vede aumentare di anno in anno la partecipazione della cittadinanza corianese che diventa sempre più vivace, per arrivare poi ad un pubblico più vasto, proveniente da Città limitrofe, con tante presenze, oltre che da Rimini e Riccione, da Cesena, Faenza, Ravenna, Pesaro e da altre regioni, facendo diventare il Teatro Corte un simbolo culturale del Territorio.

“Siamo molto soddisfatti del successo raggiunto anche quest’anno dalla stagione teatrale di Coriano messa in campo dalla Compagnia Fratelli di Taglia – dichiara il sindaco Gianluca Ugolini – . Un risultato in termini numerici e di qualità che conferma l’offerta di elevato livello che il teatro CorTe continua a proporre ad un vasto pubblico proveniente anche da fuori regione”.

La Compagnia Fratelli di Taglia, che ne cura la direzione artistica e la gestione dal 2012, non nasconde la soddisfazione per la performance del Teatro Corte che ha raggiunto e superato la frequentazione pre-covid. I risultati, sono frutto di un lavoro costante e mirato sul territorio. La curata scelta degli spettacoli con un cartellone ricco e vario hanno incontrato i diversi gusti del pubblico, e consolidato il consenso verso il progetto culturale del Teatro Corte, culla delle arti performative del Comune di Coriano, nato per valorizzare l’entroterra.

In scena un cartellone con predominanza femminile con Debora Villa, Chiara Becchimanzi, Giulia Pont, Maria Pia Timo, la prosa contemporanea con Chiara Schiavone e Mario Antinolfi per la regia di Marco Cavallaro e Tomas Leardini e Roberta Lidia De Stefano per la regia di Emanuele Aldrovandi. Non sono mancati i concerti: Il Coro Gospel Florida fellowship Super Choir, Pianeta Liga, per la serata di S. Valentino, con degustazione in modalità Club Teatro, tavoli e sedie in platea al lume di candela organizzato con la collaborazione della Cantinetta della Corte. La cover band dei Magic Queen e lo spettacolo comico musicale della Microband. Per il compleanno del CorTe lo spettacolo di bolle di sapone e poesia di Alekos il poeta delle bolle.

La rassegna A CORTE RAGAZZI dedicata alle famiglie in domenicale ha ospitato compagnie che operano nel settore da svariati decenni, come la romagnola Tanti Cosi Progetti, la compagnia bergamasca Teatro Prova, da Bari Il Gran Teatrino casa di Pulcinella dalla Toscana Giallo Mare Minimal Teatro, i nostrani Combriccola dei Lillipuziani e il debutto del nuovo spettacolo della Compagnia Fratelli di Taglia.

Il teatro ragazzi in matinée per le scuole ha visto, oltre gli spettacoli della Compagnia teatrale Fratelli di Taglia, anche Accademia Perduta/Romagna Teatri, Teatro dei Colori dall’Abruzzo, la compagnia Fontemaggiore dall’Umbria, Ruota Libera Teatro da Roma.

Tre gli appuntamenti con le commedie dialettali, in collaborazione con AVIS Comunale di Coriano.

La stagione 23-24 del Teatro Corte è ideata e organizzata da Fratelli di Taglia con il contributo del Comune di Coriano e il supporto della Regione Emilia Romagna.