Coriano, nuove costruzioni e riqualificazioni: il report 2024 dell’Edilizia Privata del Comune

Tredici permessi a costruire, 9 in più rispetto al 2023, oltre cento certificazioni di inizio attività tra Scila e Cila, 258 istanze di accesso agli atti evase, 17 condoni chiusi. Sono i numeri del Settore Edilizia Privata del Comune di Coriano per il 2024, numeri che hanno consentito di introitare 544 mila euro, di cui circa 330mila euro da proventi di permessi di costruire (quasi il doppio rispetto al 2023) e oltre 100 mila euro da sanatorie contro i 62.800 dell’anno precedente. 37 le pratiche sismiche chiuse, erano 17 nel 2023.

“Numeri che fanno da cartina tornasole alle scelte messe in campo dall’Amministrazione con valutazioni rivelatesi vincenti”, afferma l’assessore all’Urbanistica e all’Edilizia Privata, Domenica Spinelli. “I dati forniti dagli uffici del settore Edilizia Privata, che include anche l’Urbanistica, mostrano una spiccata tendenza di crescita e vitalità del patrimonio immobiliare privato a Coriano, come dimostrato in particolare dai permessi di costruire per le nuove costruzioni. Un risultato frutto anche del lavoro qualificato e continuo dei nostri uffici, con personale dedicato impegnato quotidianamente a dare risposte mirate ai professionisti che si rivolgono ai nostri sportelli e, di riflesso, ai privati. Smaltimento di vecchie pratiche edilizie pregresse da un lato, semplificazione e tempi di attesa ridotti per cittadini e tecnici dall’altro, con l’attivazione da 8 mesi di un portale digitale allo Sportello Unico per l’Edilizia, sono i due filoni di lavoro che hanno già dato i primi importanti risultati. Una ingente mole di lavoro che, grazie ad una sapiente lavoro di squadra, ha peraltro permesso di evadere 258 richieste di accessi agli atti e che continua a ritmo sostenuto. Dall’inizio del 2025, nei mesi di gennaio e febbraio, sono stati incassati 153.000 euro di oneri di urbanizzazione dai permessi di costruire, risorse fresche da investire per la nostra comunità.”

“Parallelamente stiamo lavorando alla redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale”, aggiunge il sindaco Gianluca Ugolini. “Questo è un momento di grande lavoro e impegno per la predisposizione del nuovo strumento urbanistico che andrà ad incidere nello sviluppo della Coriano dei prossimi anni.”

Dal primo luglio, il comune di Coriano ha attivato, in collaborazione con la società Starch, il nuovo portale web che consente di presentare e consultare le pratiche edilizie esclusivamente online. Un accesso unico e dedicato per i professionisti in cui avere il quadro generale delle singole pratiche, consentendo peraltro ai dipendenti comunali di tagliare i tempi ed essere prontamente reattivi nelle risposte.